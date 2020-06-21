Седан Aurus Senat уже добрался до Азербайджана

Поставки отечественного автомобиля в Азербайджан частным клиентам были запланированы на весну будущего года.

Однако недавно очевидцы заметили Aurus Senat в Азербайджане. Более того, это не тестовый прототип, а автомобиль с местными регистрационными знаками. Каким образом седан оказался на дорогах страны неизвестно.

Предполагается, что люксовая машина может принадлежать российскому представительству в Азербайджане.

Напомним, что автомобили Aurus со следующего года будут массово выпускаться на предприятии Sollers в Татарстане.

Первые поставки автомобилей частным клиентам запланированы только на весну будущего года.