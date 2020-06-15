Aurus с необычным салоном сфотографировали в Москве

Aurus Senat с сине-белым салоном сфотографировали во время регистрации седана в ГИБДД.

Как пишет портал Drom, премиальный автомобиль был замечен в Москве, где он проходил регистрацию, но на какое ведомство его регистрировали в органах неизвестно.

Предположительно, сине-белая обивка салона была сделана по желанию заказчика, так как до этого все «Аурусы» выпускались с черными или бежевыми салонами.

Стоит отметить, что материал для салонов автомобилей Aurus поставляет рязанская компания «Русская кожа».

Aurus Senat в массовое производство поступит только в 2021 году. В этом же году модель начнут отгружать покупателям.

Напомним, все седаны оснащены 598-сильной гибридной системой и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.