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Renault Duster в январе стал бестселлером Renault на российском авторынке

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Модель Renault Duster уже скоро выйдет на рынок после смены поколений. Презентация российской версии автомобиля уже состоялась и об этом портал «ТвоёАвто» уже писал ранее.
Как выяснили аналитики, кроссовер Renault Duster стал бестселлером бренда на российском авторынке в январе с результатом 2 888 проданных экземпляров, что на 63% больше, чем годом ранее.

При этом общие продажи компании составили 8 534 ед., что на 3% больше.

Второй самой продаваемой моделью компании в прошлом месяце стал хэтчбек Sandero, который показал положительную динамику на 15%, когда было продано 1 938 ед.

В тройку самых востребованных авто Renault еще вошел седан Логан. Его объемы продаж составили 1 735 штук, что на 17% меньше.

Еще россияне в январе купили 1 158 кроссоверов Kaptur, а этот показатель оказался на 16% хуже.

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