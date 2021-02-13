Флагманский кроссовер будет не единственной новинкой, запланированной компанией на ближайшие годы.

Представитель премиальной марки рассказал о планах по выпуску новинок. В частности, о новых моделях рассказал председатель совета дилеров бренда Джон Яконо.

По его словам, марка Lexus готовит к выпуску новый флагманский внедорожник, который, как ожидается, будет носить название LQ.

Этот автомобиль в модельном ряду должен занять место LX, а его внешность выполнят в стиле прототипа Lexus LF-1 Limitless.

Также есть информация, что эта новинка будет иметь еще и 600-сильную силовую установку. Среди абсолютно новых моделей еще анонсирован рамный внедорожник, а также премиальный электромобиль, подробности о которых к сожалению пока не раскрываются.

Между тем недавно Lexus распространила первые тизеры нового премиального электрокара, который создадут на платформе e-TNGA.