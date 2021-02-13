Новый внедорожник Nissan Pathfinder не получит «прописку» в России

Новое поколение внедорожника Pathfinder будут продавать на российском рынке, однако его производство не организуют на российском предприятии.

Ранее было предположение, что новый внедорожник Nissan Pathfinder получит «прописку» в России, а точнее на предприятии в Петербурге.

Как выяснили журналисты «Мотор.ру», в компании не будут налаживать его сборку в нашей стране. Его производство будет организовано на заводе Смирна, штат Теннесси, оттуда и планируют поставлять его в РФ.

По предварительным данным, продажи в России Nissan Pathfinder должны стартовать до конца этого года. В Северной Америке он доберется до дилеров летом.

Стоит отметить, что предшественник модели покинул российский авторынок еще в 2017 году, причем его продажи решили прекратить из-за низкого спроса. Напомним, что новый Pathfinder дебютировал в начале февраля.