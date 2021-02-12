В России продают раритетный ВАЗ-2101 почти без пробега за 1,1 млн рублей

За «копейку» просят 1,1 млн рублей, а такая высокая стоимость обусловлена пробегом 80 км и гаражным хранением.
На сайте бесплатных объявлений по продаже автомобилей Auto.ru на продажу выставили ВАЗ-2101 1982 года выпуска.
В объявлении написано, что автомобиль все время хранился в гараже и им практически никогда не пользовались.
За все время ВАЗ-2101 1982 года выпуска проехал 80 км. У машины оригинальные детали и ее никогда не реставрировали. Судя по опубликованным фото, «копейка» находится в идеальном состоянии.
У нее под капотом установлен 1,2-литровый мотор мощностью 62 л.с. и четырехступенчатая «механика».
Автор объявления предлагает приобрести ВАЗ-2101 с минимальным пробегом за 1,1 млн рубелей. Сейчас автомобиль находится в Москве.
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