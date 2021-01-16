Главная » Новости

Житель России продает ВАЗ-2106 с заводскими пломбами за 4 миллиона рублей

Просмотров 7 Опубликовано Обновлено

Высокая стоимость ВАЗ-2106 объясняется тем, что у него заводские пломбы и пробег всего 12 км.

На сайте бесплатных объявлений на продажу выставили ВАЗ-2106 1995 года выпуска красного цвета.

В седане несмотря на свой возраст сохранены пломбы на ветровиках, крышке багажника и дверях.

Без пломб только водительская дверь и капот, под которым, как видно на снимке, абсолютно чисто.

Автор объявления пишет, что «шестерка» никогда не ставилась на учет и у нее был один автовладелец. За уникальный отечественный седан просят 4 млн рублей.

Житель России продает ВАЗ-2106 с заводскими пломбами за 4 миллиона рублей Житель России продает ВАЗ-2106 с заводскими пломбами за 4 миллиона рублей Житель России продает ВАЗ-2106 с заводскими пломбами за 4 миллиона рублей Житель России продает ВАЗ-2106 с заводскими пломбами за 4 миллиона рублей Житель России продает ВАЗ-2106 с заводскими пломбами за 4 миллиона рублей

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика