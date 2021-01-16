Житель России продает ВАЗ-2106 с заводскими пломбами за 4 миллиона рублей

Высокая стоимость ВАЗ-2106 объясняется тем, что у него заводские пломбы и пробег всего 12 км.

На сайте бесплатных объявлений на продажу выставили ВАЗ-2106 1995 года выпуска красного цвета.

В седане несмотря на свой возраст сохранены пломбы на ветровиках, крышке багажника и дверях.

Без пломб только водительская дверь и капот, под которым, как видно на снимке, абсолютно чисто.

Автор объявления пишет, что «шестерка» никогда не ставилась на учет и у нее был один автовладелец. За уникальный отечественный седан просят 4 млн рублей.