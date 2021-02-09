Названы самые популярные китайские автомобили в РФ по итогам января 2021 года

Аналитики в России рассказали о продажах китайских автомобилей за прошлый месяц.

Согласно опубликованному отчету, россияне в январе приобрели 4 608 новых автомобилей китайских марок. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот результат оказался на 52,1% больше.

Чаще всего в указанный период россияне выбирали автомобили марки Chery, объёмы продаж которых составили 1 914 экземпляров, что в 4,5 раза больше.

Среди авто этой марки самыми популярными являются Tiggo 4 и Tiggo 7Pro. Бренд Haval стал вторым самым популярным автопроизводителем в России с показателем 1 567 ед., что на 28% превышает прошлогодний результат.

В тройке лидеров оказался Geely. Таких машин было продано 555 экземпляров, что хуже на 29%, сообщили в агентстве «Автостат». Отмечается, что первая тройка лидеров заняла 90% в общих продажах китайских авто.