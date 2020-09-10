Chery объявила цены на кроссовер Tiggo 7 Pro в России

Российское представительство китайской компании объявило о скором старте продаж кроссовера Chery Tiggo 7 Pro и сообщило о стоимости и комплектациях новинки.

Модель Chery Tiggo 7 Pro станет доступна для покупки в России в трех комплектациях. Версия с названием Luxury получила ценник 1 479 900 рублей.

Комплектация с названием Elite обойдется в 1 549 900 рублей, а самая дорогая версия Prestige оценена в 1 649 900 рублей.

Как отмечается, все цены озвучены без учета специальных предложений. Моторная гамма будет представлена полуторалитровым турбированным двигателем.

Его мощность составит 147 лошадиных сил при 210 Нм крутящего момента, а работает он в паре с вариатором CVT25.

Заявленный расход топлива составляет 8,2 литра в смешанном цикле, 10,8 литра — в городском цикле и 6,6 литра — по трассе. Разгон кроссовера составляет 9,8 секунды до 100 км/ч, а максимальная скорость составляет 186 км/ч.

Напомним, что автомобиль имеет следующие габариты: 4500/1842/1705 мм, расстояние между осями – 2 670 мм. Объём багажного отделения равен 475 литров, а при сложенных задних сидениях показатель увеличивается до 1 500 литров.