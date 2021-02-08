Семиместный рамный внедорожник Isuzu MU-X появится в России

В российском офисе Isuzu сообщили, что в 2022 году на российском рынке появится семиместный рамный внедорожник MU-X.

Как пишет портал «Мотор», техническую часть внедорожника пока не стали раскрывать, но было сказано, что модель будет отличаться от модификации для Таиланда.

Предположительно, на нашем рынке Isuzu MU-X будет предлагаться с 3,0-литровым мотором.

Технически Isuzu MU-X похож на пикап D-Max. Также у них одинаковая рама и передняя подвеска, тогда как задняя отличается, ведь у пикапа используются рессоры, а у внедорожника мост подвешен на пружины.

Мотор и трансмиссия в MU-X и D-Maxт идентичные. Предположительно, семиместный внедорожник будет укомплектован 3,0-литровым турбодизелем и автоматической коробкой Aisin. Привод будет только полный.