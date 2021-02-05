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Isuzu представила новое поколение пикапа D-Max для российского рынка

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Isuzu в апреле начнет продажи нового пикапа D-Max, но нашем рынке третья генерация грузовика будет комплектоваться дизельным мотором мощностью 190 л.с.
Isuzu представила российскую версию D-Max нового поколения, которая россиянам будет доступна в пяти комплектациях с одним мотором.

Это будет трехлитровый силовой дизельный агрегат Isizu 4JJ3 мощностью 190 л.с. и максимальным крутящим моментом 450 Нм.

Цены на пикап японский автопроизводитель пока не озвучил, они станут известны ближе к старту продаж.

Isuzu представила новое поколение пикапа D-Max для российского рынка

Isuzu D-Max получил дорожный просвет 240 мм и возможность преодолевать броды глубиной до 800 мм. В салоне пикапа установлены новые сиденья и 9-дюймовый экран мультимедийной системы.

Покупатель третьего поколения пикапа получит дистанционную систему запуска ДВС, парковочного помощника, систему слежения за слепыми зонами при движении задним ходом, а также адаптивный круиз-контроль с системой аварийного торможения и слежения за разметкой.

Трансмиссия для будущей новинки будет предлагаться механическая и автоматическая, привод полный подключаемый с возможностью блокировки заднего дифференциала.

isuzu Isuzu D-Max
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