Компания Tesla отзывает почти 135 тыс. своих электромобилей

Отзывная кампания была объявлена на территории США, а причина отзыва, как сообщил регулятор, может спровоцировать дорожную аварию.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) направило письмо американской компании Tesla с требованием провести отзыв почти 135 тыс. электрокаров.

В Tesla не сразу согласились провести отзыв машин, в которых могут внезапно отключаться мультимедийные системы. Как считают в NHTSA, это может спровоцировать возникновение аварийной ситуации.

То есть данная проблема была названа дефектом, который связан с безопасностью. Проблемы с мультимедийной системой могут быть в автомобилях Model S и Model X, выпущенных в период с 2012 по 2018 годы.

Указано, что в момент отключения Media control unit (MCU) водители не смогут увидеть изображение с камеры заднего вида, а также управлять системой защиты от запотевания лобового стекла.

Помимо этого, отключение системы не позволит контролировать работу автопилота, а еще из-за этого отключаются визуальные и звуковые оповещения.