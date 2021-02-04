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Глава Tesla Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla

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Наряду с этим президент американской компании заверил, что скоро проблем с электрокарами Tesla у покупателей будет меньше.
Ранее в сети сообщали о проблемах, которые возникают у владельцев электромобилей Tesla. В частности, клиенты жаловались на качество сборки автомобилей.

В результате на критику ответил глава Tesla Илон Маск, который дал интервью на канале Munro Live. В общении с журналистами Маск признал, что проблемы производством действительно существуют.

К тому же он признал, что лучше приобретать электрокары в момент начала производства, либо в период, когда выпуск машин будет стабильным.

Если приобретать электромобили в период, когда наращивается их производство, то могут возникать проблемы в виде кривых зазоров, плохой сборки салона и другими недочетами, включая некачественную покраску.

Глава Tesla говорит, что недочеты проявляются именно в период наращивания производства, и если бы о них знали заранее, то это сразу бы исправлялось.

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