Недавно «АвтоВАЗ» официально объявил о старте серийного производства обновленного Lada Largus FL, но о старте продаж не сообщалось.

Похоже, что автомобиль могут начать продавать уже в феврале, ведь первые экземпляры обновленного Lada Largus FL уже отправили к дилерам.

Машины на автовозе заметили на дорогах Тольятти. Фотографии оказались в распоряжении сообщества AvtoVAZ News.

Новых подробностей об обновлении автомобиля нет, а уже известная информация сообщалась не раз.

Напомним, что первым среди Lada Largus FL с конвейера сошел Largus Cross в топовом исполнении в цвете «Каракумы». На автовозах же заметили не только кросс-версии, но и обычные универсалы.