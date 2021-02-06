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Первые экземпляры обновленного Lada Largus FL уже отправили к дилерам

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Недавно «АвтоВАЗ» официально объявил о старте серийного производства обновленного Lada Largus FL, но о старте продаж не сообщалось.
Похоже, что автомобиль могут начать продавать уже в феврале, ведь первые экземпляры обновленного Lada Largus FL уже отправили к дилерам.

Машины на автовозе заметили на дорогах Тольятти. Фотографии оказались в распоряжении сообщества AvtoVAZ News.

Новых подробностей об обновлении автомобиля нет, а уже известная информация сообщалась не раз.

Напомним, что первым среди Lada Largus FL с конвейера сошел Largus Cross в топовом исполнении в цвете «Каракумы». На автовозах же заметили не только кросс-версии, но и обычные универсалы.

Первые экземпляры обновленного Lada Largus FL уже отправили к дилерам

lada Lada Largus FL
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