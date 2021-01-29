Озвучена дата начала производства обновлённого Lada Largus FL

В сети появилась информация о старте производства обновленной версии модели Lada Largus, которую готовят к выходу в российской компании.

Источник сообщества AvtoVAZ News сообщил, что обновленная версия Lada Largus FL официально встанет на конвейер 4 февраля в рамках торжественного мероприятия.

Как сообщается, «АвтоВАЗ» уже рассылает приглашения журналистам и гостям, благодаря которым и стала известна дата начала производства.

Также есть информация, что уже с конвейера предприятия в Тольятти сошли более 1 тыс. экземпляров модели, причем большая часть из них это топовые версии Cross.

Напомним, что у модели передняя часть получила дизайн Х-стиле, а еще в ней будут боковые зеркала заднего вида как у Весты.

Кроме этого, в списке оснащенности будет встроенный форсунки омывателя, а также новая штатная антенна. В салоне, как ожидается, произойдет много изменений, и там будут решения от Xray Cross.

Что касается технических характеристик, то тут изменений не произойдет и Lada Largus по-прежнему будет представлен в версиях с 1,6-литровым ДВС мощностью 87 или 106 л.с.

Среди трансмиссий предложат механическую КП.