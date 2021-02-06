Эксперты рассказали россиянам, как можно сэкономить на покупке нового автомобиля, если автопроизводители не предоставляют прямых скидок.

Опрошенные агентством «Прайм» эксперты в РФ рассказали автолюбителям о секретах выгодной покупки автомобиля, сообщив, что в случае отсутствия прямых скидок сэкономить можно воспользовавшись льготным кредитом или же приобрести авто за наличные.

Специалисты отмечают, что льготные кредиты позволят сэкономить от 10 до 25%. В последнем случае скидка в 25% действует на территории Дальнего Востока.

Но этим предложением можно воспользоваться выбирая машину по цене не более 1,5 млн рублей. В любом случае кредит с господдержкой будет выгоднее, чем любой другой кредитный продукт.

Также отмечается, что лучше всего приобретать машину за наличные, когда есть нужная сумма и не прибегать к кредитам, если выбор остановили на более дорогом авто, а покупку нужно совершить сейчас.

То есть в этом случае эксперты говорят что нужно правильно оценивать свои возможности.