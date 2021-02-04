В компании KIA сообщили об изменениях в комплектациях, которые произошли у модели Kia Soul в России.

Как стало известно, Kia обновила комплектации кроссовера Kia Soul на российском рынке. Изменения коснулись модели 2021 года выпуска, которая теперь предлагается по цене от 1 149 900 до 1 789 900 рублей.

В комплектациях кроссовера теперь есть система напоминания о пассажирах на задних сидениях, которая доступна для всех версий.

В исполнении Prestige и более дорогих вариантах появилась система бесключевого доступа, а также стала доступна система дистанционного запуска мотора.

В таких комплектациях как Luxe+, Prestige+ и Style+ модель Kia Soul 2021 модельного года стала доступна с информационно-развлекательной системой, которая имеет восьмидюймовый экран, а также Яндекс, Apple Carplay и Android Auto.

Напомним, что кроссовер в России продается с бензиновыми 1,6 и 2,0-литровыми ДВС, мощность которых составляет 123 и 150 л.с., а также с 1,6 T-GDI мощностью 200 л.с. последний комплектуется с семискоростным роботом с двумя сцеплениями. Менее мощные моторы работают с механической или автоматической КП.