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Пикап Toyota Hilux в России впервые получил бензиновый двигатель

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Toyota в России начала продажи пикапа Hilux с бензиновым мотором, который может работать на топливе с октановым числом 92.
Японская компания через свои дилерские центры начала предлагать обновленную версия пикапа Toyota Hilux с 2.7-литровым бензиновым мотором мощностью 166 лошадиных сил при 245 Нм крутящего момента.

В паре с ДВС работает механическая коробка переключения передач с понижающей передачей и принудительной блокировкой заднего межосевого дифференциала.

Пикап получил ряд современных помощников для водителя, среди которых антипробуксовочная система и стилизация прицепа.

Стоит отметить, что бензиновая версия пикапа на российском рынке предлагается впервые. Ее сейчас можно купить по цене от 2 609 000 рублей. Самая доступная дизельная версия продается за 2 705 000 рублей.

Обновленные Toyota Hilux и Fortuner вышли в продажу в РФ

toyota Toyota Hilux
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