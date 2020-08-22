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Обновленные Toyota Hilux и Fortuner вышли в продажу в РФ

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Российские дилеры марки Toyota начали продажи обновлённого внедорожника Fortuner и пикапа Hilux. Эти модели у официальных дилеров можно купить по цене от 2 436 000 и 2 472 000 руб. соответственно.


Популярный пикап Hilux получил переднюю часть в стиле текущего поколения RAV4 и у модели теперь очень большая радиаторная решетка с горизонтальным расположением планок. Под изменение попала головная оптика и противотуманные фары.

В рестайлинговом пикапе теперь устанавливают 8-дюймовый экран мультимедийной системы и цветной 4,2-дюймовый экран в панели приборов.

Помимо этих улучшений пикап теперь доступен с доработанным 2,8-литровым дизельным ДВС мощностью 200 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

Среди технических изменений в пикапе стоит отметить усиленную подвеску и новые амортизаторы.

Обновленные Toyota Hilux и Fortuner вышли в продажу в РФ
Обновлённый внедорожник Fortuner тоже получил изменённую переднюю часть с большими воздухозаборниками. Сейчас японский внедорожник предлагают только с 2,7-литровым бензиновым мотором.

 

Toyota открыла заказы в РФ на обновленные Toyota Hilux и Fortuner

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