Обновленные Toyota Hilux и Fortuner вышли в продажу в РФ

Российские дилеры марки Toyota начали продажи обновлённого внедорожника Fortuner и пикапа Hilux. Эти модели у официальных дилеров можно купить по цене от 2 436 000 и 2 472 000 руб. соответственно.



Популярный пикап Hilux получил переднюю часть в стиле текущего поколения RAV4 и у модели теперь очень большая радиаторная решетка с горизонтальным расположением планок. Под изменение попала головная оптика и противотуманные фары.

В рестайлинговом пикапе теперь устанавливают 8-дюймовый экран мультимедийной системы и цветной 4,2-дюймовый экран в панели приборов.

Помимо этих улучшений пикап теперь доступен с доработанным 2,8-литровым дизельным ДВС мощностью 200 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

Среди технических изменений в пикапе стоит отметить усиленную подвеску и новые амортизаторы.



Обновлённый внедорожник Fortuner тоже получил изменённую переднюю часть с большими воздухозаборниками. Сейчас японский внедорожник предлагают только с 2,7-литровым бензиновым мотором.