АВТОВАЗ запустил производство обновленного семейства Lada Largus

Сегодня на заводе компании «АвтоВАЗ» стартовало производство обновлённого семейства Lada Largus. Об этом сообщило представительство автопроизводителя.

В сообщении указали, что началось производство обновленного семейства Lada Largus, а первым с конвейерной линии сошла кросс-версия универсала в максимальной комплектации.

Напомним, Lada Largus получил изменения во внешности и в салоне, где была изменена панель приборов и центральная консоль.

Внешне компания в «Ларгусе» изменила переднюю часть, которая теперь выполнена в фирменном стиле «АвтоВАЗа».