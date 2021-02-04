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АВТОВАЗ запустил производство обновленного семейства Lada Largus

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Сегодня на заводе компании «АвтоВАЗ» стартовало производство обновлённого семейства Lada Largus. Об этом сообщило представительство автопроизводителя.
В сообщении указали, что началось производство обновленного семейства Lada Largus, а первым с конвейерной линии сошла кросс-версия универсала в  максимальной комплектации.

Напомним, Lada Largus получил изменения во внешности и в салоне, где была изменена панель приборов и центральная консоль.

Внешне компания в «Ларгусе» изменила переднюю часть, которая теперь выполнена в фирменном стиле «АвтоВАЗа».

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lada Lada Largus
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