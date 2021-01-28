«АвтоВАЗ» сертифицировал в России фургон Lada Largus Facelift

Недавно сообщалось, что российский автогигант начнет продавать обновленный Ларгус уже в марте этого года, а пока «АвтоВАЗ» только готовится к запуску Lada Largus Facelift.

Так, недавно в базе Росстандарта появилось новое ОТТС, оформленное Lada Largus Facelift, но документ пока оформили только на фургон, который имеет индекс F90.

В документе указано, что автомобиль будет иметь измененные габариты. В частности, длина составит 4 488 мм, что на 18 мм больше, а показатели ширины и высоты составят 1735 (-15) и 1628 (-22).

Линейка двигателей фургона останется без изменений и в ней будут 106- и 87-сильные моторы объемом 1,6 литра, работающие в паре с механикой и переднеприводной системой.

В списке оснащенности заявлены зеркала заднего вида с электроприводом, подушки безопасности для водителя и пассажира, обогрев и вентиляция сидений, аудиосистема, система помощи при парковке и многое другое.

Напомним, что обновленный Lada Largus Facelift был представлен в конце прошлого года. Модель получила Х-образный дизайн и уже встал на конвейер предприятия во всех типах кузова.