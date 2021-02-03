Российский автогигант опубликовал отчетные данные по продажам своих автомобилей за прошлый месяц.

Так стало известно, что «АВТОВАЗ» в январе 2021 года увеличил продажи автомобилей LADA на 0,3%, когда было реализовано 21 857 машин.

Самым продаваемым авто отечественной марки остается Гранта. Россияне купили 7 720 таких машин, что оказалось на 9% меньше, чем годом ранее.

Второй результат показала Веста с объемами продаж 6 347 шт., а это на 15% меньше.

А вот LADA XRAY в России стал пользоваться повышенным спросом, так как он был продан в количестве 1587 экземпляров, что больше на 28%.

Отдельно отметили и объемы продаж внедорожника LADA Niva Legend, который разошелся тиражом в количестве 2004 ед., что на 27% больше.