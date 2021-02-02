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Новый Renault Duster для России все-таки получит дизельный двигатель

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В конце прошлого месяце на московском заводе Renault стартовало производство товарных экземпляров нового кроссовера Duster.
Модель уже представлена официально и раскрыты все ее характеристики, и пока только не раскрываются цены и комплектации.

Ранее сообщалось, что новый Renault Duster на российском рынке не будет предлагаться с дизельным мотором, вместо него появится 1,3-литровый турбированный бензиновый агрегат, который устанавливается в Kaptur и Arkana.

По новым данным, позже в Duster все-таки появится дизельный 1,5-литровый агрегат мощностью 109 л.с.

Об этом сообщает «AvtoVAZ News» в социальной сети «ВКонтакте». По данным источника, прототипы с дизельным двигателем уже собраны, но когда начнется производство товарной версии кроссовера не известно.

Кроссовер Renault Duster нового поколения дебютирует в РФ 11 февраля

renault Renault Duster
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