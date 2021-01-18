Кроссовер Renault Duster нового поколения дебютирует в РФ 11 февраля

Компания Renault новое поколение полноприводного кроссовера Duster намерена представить 11 февраля. Про модель известно уже много, причем не только как она будет выглядеть, но и какие моторы получит.

Внешность Renault Duster раскрыли в декабре 2020 года. В этом же месяце стало известно, что кроссовер лишится дизельного мотора и двухлитрового атмосферного бензинового агрегата.

Вместо них под капотом Duster начнут устанавливать 1,3-литровый силовой агрегат мощностью 150 л.с.

Сейчас такой ДВС можно встретить в Arkana и обновлённом Kaptur. В качестве базового двигателя французский автопроизводитель оставит 1,6-литровый 114-сильный мотор.

Ранее автопроизводитель сообщал, что длина нового Duster составит 4 331 мм, дорожный просвет 210 мм, а углы въезда и съезда будут равны 31 и 33 градусам соответственно.

Таким образом, модель останется лидером в своем классе по геометрической проходимости.