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В России начали продажи обновлённого кроссовера Infiniti QX50

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Infiniti в России начала продажи обновленной версии кроссовера QX50. Эта модель на нашем рынке после обновления подорожала на 180 тыс. рублей, и ожидается что в дальнейшем стоимость на нее еще повысится.
Подорожание кроссовера связано с установкой в него нового оборудования.

Обновленная версия Infiniti QX50 внешне не отличается от предыдущей, добавился только новый цвет – коричневый металлик.

Основные изменения произошли в салоне, где появилась новая мультимедийная система Infiniti InTouch с двумя дисплеями, причем «железо» мультимедийной платформы стало мощнее. Также была добавлена поддержка платформ Apple CarPlay и Android Auto.

В России начали продажи обновлённого кроссовера Infiniti QX50

В базовой версии кроссовера есть задние датчики парковки и камера заднего вида. В более дорогих комплектациях устанавливается трехзонный климат-контроль и возможность дистанционного запуска мотора.

Infiniti QX50 на российском рынке можно приобрести с 2,0-литровым бензиновым мотором VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия.

Этот силовой агрегат выдает 249 л.с. при 380 Нм крутящего момента. Он способен разогнать японский «паркетник» от 0 до 100 км/ч всего за 7,5 сек. Между тем напомним, что с российского рынка скоро уйдут седан Q50 и купе Q60.

В марте на авторынке РФ подорожают автомобили, особенно иномарки

infiniti Infiniti QX50
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