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В марте на авторынке РФ подорожают автомобили, особенно иномарки

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Весной ожидается еще одно повышение цен на легковые автомобили, привезенные в нашу страну из других стран.

Очередное повышение цен связывают с увеличением утильсбора. Сейчас законопроект о повышении стоимости утильсбора на 25% рассматривают в правительстве, и как сообщает autonews, проект находится на финальном рассмотрении.

Прошлое повышение утилизационного сбора произошло год назад, тогда его увеличили на 46,1%, если в автомобиле установлен мотор объёмом до 1 литра, и на 145%, если в транспортное средство устанавливается ДВС до 3,5-литров.

Специалисты полагают, что очередным повышением утилизационного сбора стоимость ввезенных в нашу страну иномарок вырастет за месяц. Ожидается, что авто подорожают в среднем на 3%.

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