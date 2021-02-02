Информация о китайских кроссоверах уже исчезла с официального сайта марки, а возобновятся ли они вновь пока не известно.

В нашей стране компания Zotye была представлена только двумя автомобилями, среди которых кроссоверы T600 и Coupa.

Недавно информация о них исчезла с официального сайта, что и дало основание утверждать, что продажи кроссоверов Zotye официально приостановлены в России, хотя в самой компании об этом не объявляли.

По информации портала «Китайские автомобили», с момента выхода бренда в нашей стране было продано всего 5 277 кроссоверов T600 и 803 экземпляра Coupa.

В прошлом году эти автомобили были проданы в количестве не более 200 штук. В частности, за период с января по сентябрь 2020 года объёмы реализации составили 158 ед., а это оказалось на 88% хуже.

Ранее Zotye уже комментировала слухи о своем уходе с рынка, заявив, что это не так. Более того в компании пообещали новинки для российского рынка.