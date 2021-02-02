Главная » Новости

Продажи кроссоверов Zotye официально приостановлены в России

Просмотров 10 Опубликовано Обновлено

Информация о китайских кроссоверах уже исчезла с официального сайта марки, а возобновятся ли они вновь пока не известно.

В нашей стране компания Zotye была представлена только двумя автомобилями, среди которых кроссоверы T600 и Coupa.

Недавно информация о них исчезла с официального сайта, что и дало основание утверждать, что продажи кроссоверов Zotye официально приостановлены в России, хотя в самой компании об этом не объявляли.

По информации портала «Китайские автомобили», с момента выхода бренда в нашей стране было продано всего 5 277 кроссоверов T600 и 803 экземпляра Coupa.

В прошлом году эти автомобили были проданы в количестве не более 200 штук. В частности, за период с января по сентябрь 2020 года объёмы реализации составили 158 ед., а это оказалось на 88% хуже.

Ранее Zotye уже комментировала слухи о своем уходе с рынка, заявив, что это не так. Более того в компании пообещали новинки для российского рынка.

Zotye не смогла продать на рынке РФ ни одной машины в октябре

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика