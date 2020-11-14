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Zotye не смогла продать на рынке РФ ни одной машины в октябре

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Автомобили китайской компании в прошлом месяце не привлекли ни одного покупателя в России, да и в целом продажи марки в этом году существенно сократились.
Так, в октябре Zotye не смогла продать на рынке РФ ни одной машины, о чем свидетельствуют отчетные данные, на которые обратили внимание журналисты портала «Китайские автомобили».

В целом популярность автомобилей Zotye в стране снижается. За период с начала года по октябрь дилеры бренда смогли продать только 158 машин, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 88% хуже.

Несмотря на такие показатели, китайский автопроизводитель не планирует уходить с рынка, где пока представлены только кроссоверы T600 и Coupa, предлагаемые по цене от 971 000 и1 189 000 рублей соответственно.

Zotye
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