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Кроссовер Mazda CX-5 в 2020 году вошел в топ-25 российских бестселлеров

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Кроссовер марки Mazda в прошлом году был реализован в количестве 20 033 экземпляра, что оказалось на 11% меньше, чем годом ранее.
Однако даже отрицательная динамика продаж не помешала автомобилю войти в топ-25 российских бестселлеров по итогам 2020 года.

В целом автопроизводителю на российском рынке удалось реализовать 26 392 автомобиля, что на 14% меньше.

На втором месте среди самых востребованных моделей марки оказался седан Mazda6, который разошелся тиражом в количестве 4 645 единиц, а это хуже на 12%.

Еще россияне в 2020 году приобрели 1 329 кроссоверов Mazda CX-9, что на 27% меньше.

Еще в отчете «Автостат» упоминает седаны и хэтчбеки Mazda3, реализованные в количестве 385 экземпляров.

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mazda Mazda CX-5
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