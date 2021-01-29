45 моделей автомобилей покинули российский авторынок в 2020 году

В прошлом году с российского авторынка ушли более 40 моделей, что стало самым большим показателем с 2014 года.

Как сообщает «Коммерсантъ», из-за ухода такого большого числа автомобилей, россияне лишились выбора машин. К тому же уход с российского авторынка в 2020 году 45 моделей авто способствует снижению покупательской способности.

Считается, что такая ситуация возникла из-за стремления правительства увеличивать локализацию производства.

Специалисты уже высказались по этому поводу, заявив, что ситуацию на автомобильном рынке можно изменить только если пересмотреть подход к господдержке.

В этом случае автопроизводители будут меньше выводить с рынка модели, которые имеют низкие продажи, и производство которых в стране является невыгодным.

В основном в стране прекращают продажи машин из массового сегмента, объёмы продаж которых не превышают пяти тысяч экземпляров в год.

С таким продажами автопроизводителям становится невыгодно организовывать их производство.

К тому же эксперты добавляют, что немаловажную роль в автомобильной отрасли России играет и государственное регулирование, включая рост утильсбора, а также падение рубля.

К тому же для вывода новых автомобилей требуется выполнить ряд условий, включая установку Эра Глонасс, а также сертификацию, которая обходится не дешево.