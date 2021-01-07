Названы все автомобили, которые прекратили продавать в РФ в 2020 году

Прошлый года для автопрома был самый сложный за последние десять лет. Из-за пандемии продажи новых автомобилей сократились по всему миру, некоторые компании понесли убытки, другие и вовсе сократили модельный ряд.

Российский рынок не стал исключением, в прошлом году его покинули не только некоторые модели, но и полностью бренды.

Так, в 2020 году перестали продавать авто китайских марок Hawtai и Zotye, а также Foton. Уу последней в России была представлена только одна модель – внедорожник Sauvana.

При этом Foton в РФ сохранила свое присутствие на рынке коммерческого транспорта, пишет портал Wroom.

Помимо уже перечисленных брендов с рынка России ушла марка Smart, ее уход связан не с низкими продажами, а изменением стратегии, ведь теперь немецкий бренд будет заниматься только выпуском электрокаров.

Datsun объявила об уходе ближе к концу года. Так, представленный седан on-DO и хэтчбек mi-DO уже не производится в России, но еще продается, и складских запасов у дилеров еще хватит на несколько месяцев.

В связи с низким спросом BMW в России сократила модельный ряд. В частности баварская компания больше не предлагает хэтчбеки первой серии, гибридный BMW i3 и BMW i8, а также вторую серию минивэна Active Tourer, хэтчбеки Gran Tourer третьей серии и Gran Coupe четвёртой серии.

Mercedes-Benz также сократил модельный ряд. У нас теперь не продают минивэны B-класса, а также был закрыт проект Mercedes-Benz Sprinter Classic.

Напомним, что эти автомобили ранее собирали в Нижнем Новгороде

Renault тоже пересмотрела модельный ряд, и оставила только модели, которые производятся в России.

Фургон Kangoo ZE, кроссовер Koleos и минивэн Dokker, импортируемые из-за рубежа, покинули российский рынок.

Mazda тоже оставила только модели собираемые в РФ, и единственная импортируемая модель — Mazda 3 больше не предлагается в дилерских центрах компании.

Корейские компании убрали несколько моделей, среди которых Kia Cerato Classic, Kia Sorento, прошлого поколения и Kia Optima, которую на рынке сменило новое поколение под названием Kia K5. Также в России больше не предлагается Hyundai i30N.

Среди премиальных авто список тоже достаточно обширный и это Cadillac CT6, Chevrolet Camaro, кабриолет Mini, Bentley Mulsanne, Jaguar XJ, Ferrari 488 и Ferrari GTC4Lusso, Volvo V40, Infiniti Q50 и Infiniti Q60.

Среди японских моделей оказались Toyota Supra и Mitsubishi Pajero. Также теперь нельзя приобрести Ford Tourneo Custom, Subaru Legacy (ее предлагают только в специальной версии, посвященной прекращению продаж), Jeep Cherokee, Volkswagen Arteon и рестайлинговую версию Volkswagen Teramont.

Китайские автопроизводители вывели некоторые модели, но обновили модельный ряд. В 2020 году в дилерских центрах перестали продавать Chery Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5, Changan CS35, Haval H2 и Geely Emgrand 7.