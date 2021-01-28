Премиальная марка Genesis тестирует новый электрический кроссовер

Ожидается, что презентация нового кроссовера с электрической установкой состоится уже в этом году, а пока премиальная марка Genesis тестирует новинку.

Модель уже заметили во время тестирования в камуфляжной пленке. О новой модели кроссовера ранее информации не было, поэтому и подробностей как таково о нем нет.

Сейчас известно, что основой для модели станет платформа Electric-Global Modular Platform (E-GMP), а сама новинка станет первым электрокаром бренда.

За счет этой основы кроссовер должен получить запас хода около 500 км, а также у него будут полноприводные версии и поддержка быстрой зарядки.

Внешность кроссовера, как сообщается, будет выполнена с использованием дизайнерских решений от прототипа Mint и купе Essentia.

Другие подробности пока не раскрываются. Между тем, кроссовер станет не единственной новинкой компании, так как в модельном ряду скоро должен появится еще и универсал, который войдет в семейство G70.