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Genesis озвучил рублевую стоимость нового кроссовера GV80 и седана G80

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Российское представительство Genesis озвучило цены на флагманский внедорожник GV80 и бизнес-седан G80.
Большой седан на российском рынке будет предлагаться в пяти комплектациях. Так, базовая версия «четырехдверки» в дилерских центрах будет предлагаться за 3 500 000 рублей, а топовую версию можно будет купить за 5 500 000 рублей.

Моторная гамма G80 на российском рынке состоит из 2,5-литрового 249-сильного мотора с крутящим моментом 422 Нм и 3,5-литрового V6 c 379-сильной отдачей при 530 Нм крутящего момента.

Genesis озвучил рублевую стоимость нового кроссовера GV80 и седана G80

Флагманский кроссовер от Genesis в России получил такие же бензиновые моторы и еще 249-сильный турбодизель.

Genesis GV80 и G80 будут предлагаться только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с системой полного привода.

Кроссовер GV80, как седан будет доступен в пяти комплектациях по цене от 4 050 000 до 6 400 000 рублей.

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