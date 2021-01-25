О проекте ранее неоднократно появлялись различные сообщения, причем первые из них были еще в 2018 году.

Тогда стало известно о планах отечественного автогиганта по выпуску минивэна, причем его должны были выпустить на платформе Renault Dokker.

Однако, как выяснилось, «АвтоВАЗ» отказался от разработки минивэна Lada Van на базе Renault Dokker.

По данным СМИ, причиной отказа от такого проекта является непопулярность Dokker, а также то, что новинка составила бы конкуренцию Ларгусу.

Между тем, согласно более ранним сообщениям, новый минивэн должны были выпустить в рамках СПИКа. В нем предлагали сделать переднюю часть в Х-образном стиле, а двигатель от Renault заменить на вазовский агрегат.

В целом глубокой модернизации в Lada Van не планировали. По предварительной информации Lada Van планировали выпускать в количестве от 4 тыс. экземпляров ежегодно.