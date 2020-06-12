Еще зимой предполагалось, что автомобиль уйдет с российского рынка, так как сок действия ОТТС для модели истек и продлевать его не собирались.

Renault Dokker появился в продаже на российском рынке в конце 2017 года, а его поставки осуществлялись из-за границы.

Производитель машину на российском заводе компания не решилась, и в результате Renault Dokker покинул российский авторынок.

Впрочем, уже в следующем году компания должна презентовать новое поколение модели, которое ожидается и в России.

Хотя с другой стороны автомобиль может так и не добраться до нашей страны, а вместо него на рынке появится фургон Лада Van, слухи о котором появились несколько лет назад.