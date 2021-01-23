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Ford задерживает поставки Mustang Mach-E из-за проблем с качеством

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В американской компании приняли решение перенести сроки поставки новой партии электрических кроссоверов Mustang Mach-E клиентам.
Как стало известно, Ford задерживает поставки Mustang Mach-E из-за проблем с качеством.

В частности, говорится о необходимости проведения дополнительных проверок, поэтому американских дилеров уведомили о задержке.

Стоит отметить, что первые партии электрического кроссовера отправили дилерам еще в конце 2020 года, но поставки новых партий отложили как минимум на месяц.

По каким конкретно причинам возникла необходимость проведения дополнительных проверок качества не сообщается.

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