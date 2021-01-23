В американской компании приняли решение перенести сроки поставки новой партии электрических кроссоверов Mustang Mach-E клиентам.
Как стало известно, Ford задерживает поставки Mustang Mach-E из-за проблем с качеством.
В частности, говорится о необходимости проведения дополнительных проверок, поэтому американских дилеров уведомили о задержке.
Стоит отметить, что первые партии электрического кроссовера отправили дилерам еще в конце 2020 года, но поставки новых партий отложили как минимум на месяц.
По каким конкретно причинам возникла необходимость проведения дополнительных проверок качества не сообщается.
Стало известно, какие версии Ford Mustang Mach-E выбирают клиенты