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Средняя цена на автомобиль с пробегом в декабре увеличилась на 6,1%

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В России подсчитали стоимость автомобилей на вторичном рынке за декабрь прошлого года.
Расчетом средней стоимости машины с пробегом занялись специалисты «Автостат».

По их информации, средняя цена на автомобиль с пробегом в декабре увеличилась на 6,1% в сравнении с ноябрем.

В отчетный период автомобиль на вторичном рынке предлагали за 666,4 тыс. рублей в среднем, тогда как показатель в ноябре составил 628 тыс. рублей.

Сравнивая средневзвешенную стоимость машины с декабрем 2019 года, то она увеличилась еще больше – на 8,8%. Тогда цена автомобиля с пробегом составляла 612,5 тыс. рублей.

В РФ в 2020 году продажи легковых автомобилей с пробегом выросли на 1,7%

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