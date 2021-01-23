В России подсчитали стоимость автомобилей на вторичном рынке за декабрь прошлого года.

Расчетом средней стоимости машины с пробегом занялись специалисты «Автостат».

По их информации, средняя цена на автомобиль с пробегом в декабре увеличилась на 6,1% в сравнении с ноябрем.

В отчетный период автомобиль на вторичном рынке предлагали за 666,4 тыс. рублей в среднем, тогда как показатель в ноябре составил 628 тыс. рублей.

Сравнивая средневзвешенную стоимость машины с декабрем 2019 года, то она увеличилась еще больше – на 8,8%. Тогда цена автомобиля с пробегом составляла 612,5 тыс. рублей.