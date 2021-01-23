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В РФ в 2020 году продажи легковых автомобилей с пробегом выросли на 1,7%

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Российские аналитики рассказали о продажах автомобилей на вторичном рынке за прошлый год.
В то время как первичный авторынок в 2020 году показал падение, продажи подержанных машин наоборот продемонстрировали рост.

По данным агентства «Автостат», в РФ в 2020 году продажи легковых автомобилей с пробегом выросли на 1,7%, когда было продано 5 496 500 ед.

Лидерами вторичного рынка все также остаются автомобили Лада, которых было продано в количестве 1 283 500 шт., что на 4,7%. На долю таких машин пришлось 23% от всех продаж.

Автомобили Toyota оказались на втором месте по популярности, а также эти модели лидируют среди иномарок.

В 2020 году таких машин было продано 619,7 тыс. экземпляров, а это на 3,7% больше. В тройку лидеров входит Nissan с показателем 315,5 тыс. ед., что на 3,8% больше. Модели компаний Hyundai и KIA располагаются в пятерке самых продаваемых.

Перепродажи таких авто составили 305,3 тыс. (+7,3%) и 298,9 тыс. (+12,8%) штук соответственно.

Если говорить о наиболее популярных моделях, то на рынке поддержанных авто тут лидируют Ford Focus, LADA-2114, Hyundai Solaris, KIA Rio и Toyota Corolla.

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