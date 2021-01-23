Главная » Новости

Renault анонсировала выпуск 5 новых автомобилей в РФ к 2025 году

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Компания Renault для российского рынка готовит несколько новинок, о чем рассказал генеральный директор подразделения Renault Россия.
В общении с журналистами «Известий» Ян Птачек рассказал, что готовится пять новинок, которые планируется представить до 2025 года.

В числе новинок будут модели, созданные на платформе CMF-B под брендом LADA, а еще на рынке появится абсолютно новая модель С-класса.

Об абсолютных новинках представитель компании подробностей не раскрывает.

Уже известно, что ближайшей новинкой будет новая генерация одного из самых популярных на российском рынке кроссоверов.

Речь идет о Duster второго поколения, который будет официально представлен уже 11 февраля.

Также планируют в компании запуск специальных версий уже представленных на рынке моделей, а еще в Renault запустит электромобили.

Кроссовер Renault Duster нового поколения дебютирует в РФ 11 февраля

renault
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика