Renault анонсировала выпуск 5 новых автомобилей в РФ к 2025 году

Компания Renault для российского рынка готовит несколько новинок, о чем рассказал генеральный директор подразделения Renault Россия.

В общении с журналистами «Известий» Ян Птачек рассказал, что готовится пять новинок, которые планируется представить до 2025 года.

В числе новинок будут модели, созданные на платформе CMF-B под брендом LADA, а еще на рынке появится абсолютно новая модель С-класса.

Об абсолютных новинках представитель компании подробностей не раскрывает.

Уже известно, что ближайшей новинкой будет новая генерация одного из самых популярных на российском рынке кроссоверов.

Речь идет о Duster второго поколения, который будет официально представлен уже 11 февраля.

Также планируют в компании запуск специальных версий уже представленных на рынке моделей, а еще в Renault запустит электромобили.