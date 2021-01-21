Немецкая компания официально анонсировала новый флагманский электромобиль с названием Trinity, опубликовав первое тизерное изображение.
На нем рассмотреть новинки не получится, но некоторые детали о проекте уже известны.
Так, Volkswagen показал новый флагманский электромобиль Trinity, который будет флагманом в линейке ID.
В его основе расположится улучшенная версия платформы MEB, используемой в моделях ID.3 и ID.4.
Электромобиль представляет собой хэтчбек, который напоминает Volkswagen Golf.
Его презентация состоится до конца этого года, причем покажут новинку в статусе концепта, серийная версия которого появится в следующем году.
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