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Volkswagen показал новый флагманский электромобиль Trinity

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Немецкая компания официально анонсировала новый флагманский электромобиль с названием Trinity, опубликовав первое тизерное изображение.
На нем рассмотреть новинки не получится, но некоторые детали о проекте уже известны.

Так, Volkswagen показал новый флагманский электромобиль Trinity, который будет флагманом в линейке ID.

В его основе расположится улучшенная версия платформы MEB, используемой в моделях ID.3 и ID.4.

Электромобиль представляет собой хэтчбек, который напоминает Volkswagen Golf.

Его презентация состоится до конца этого года, причем покажут новинку в статусе концепта, серийная версия которого появится в следующем году.

Стало известно, какие новинки выпустит Volkswagen в 2021 году

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