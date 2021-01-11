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Стало известно, какие новинки выпустит Volkswagen в 2021 году

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Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в мире.

В 2021 году компания готовит новое поколение Volkswagen Golf R. Этот «заряженный» хэтчбек будет представлен в августе 2021 года и по слухам под его капотом установят 320-сильный ДВС и трансмиссию с полным приводом.

Через месяц после выхода Volkswagen Golf R будет представлен рестайлинговый Volkswagen Polo.

Как сообщает немецкое издание AutoZeitung, европейская версия Polo получит только фейслифтинг в стиле восьмого поколения Golf.

В октябре появится обновленная версия кроссовера Tiguan Allspace, а в ноябре стоит ожидать кроссовер Volkswagen Nivus, адаптированный для европейского рынка.

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