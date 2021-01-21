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Число регистраций электромобилей Tesla в Калифорнии увеличилось на 63%

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На ключевом для американской компании рынке наблюдался резкий скачек регистраций новых электрокаров.
Как сообщили журналисты Reuters, ссылаясь на данные исследовательской компании Cross-Sell, число регистраций электромобилей Tesla в Калифорнии увеличилось на 63% по итогам четвертого квартала прошлого года.

В основном на показатели повлиял доступный кроссовер Tesla Model Y, которых было зарегистрировано 11 417 штук, в то время как в общей сложности в Калифорнии зарегистрировали 22 117 электрокаров Tesla.

Еще одна популярная модель — Tesla Model 3 в четвертом квартале оказалась менее популярной. Отчётные данные гласят, что показатель регистрации этой модели оказался на 34% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года.

Напомним, что недавно производитель электрокаров объявил о производстве более 500 тыс. электрокаров за прошлый год и продаже 499 550 проданных штук из запланированных 500 тыс.

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