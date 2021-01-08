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Tesla для Китая выпустит дешевый электрический хэтчбек

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Tesla для китайского рынка разрабатывает новый автомобиль.
По данным источника, новый электрокар для китайского рынка был одобрен еще в прошлом году, а сейчас ведутся внутренние испытания, которые должны завершить в марте 2021 года.

Стоит отметить, что китайский рынок для Tesla является самым приоритетным, ведь он самый крупный в мире по продажам электрических автомобилей, и чтобы в этом регионе конкурировать с местными производителями американская компания построила новый самый современный завод.

По слухам, в основе нового электрокара лежит платформа Model 3. Будущая новинка будет выпускаться в кузове хэтчбек.

Компактный электрокар будет на треть дешевле Model 3, то есть ориентировочно его будут продавать по цене от 25 тыс. долларов США.

Ранее Илон Маск заявлял, что в планах выпустить хэтчбек для европейского рынка, причем возможно,что речь идет о модели, которую сейчас создают для Китая. В дальнейшем ее могут вывести на глобальный рынок.

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