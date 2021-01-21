Автопроизводитель Renault рассказал о планах выпустить свои новинки на российский рынок до 2025 года.

Оказалось, что компания готовится презентовать в нашей стране пять новинок.

В Renault рассказали о пяти новых автомобилях для России к 2025 году, в числе которых оказались и новинки от Lada, созданные на платформе CMF-B.

О новинках рассказал генеральный директор «Рено Россия» Ян Птачек, передают «Известия». Итак, первой новинкой станет новая генерация кроссовера Renault Duster, который будет представлен уже 11 февраля 2021 года.

До автосалонов модель доберется до конца первого квартала. Сборка кроссовера будет организована на предприятии компании в Москве.

Еще в 2021 году готовят не одну специальную версию уже представленных на рынке автомобилей, а позднее постепенно будут выводить на рынок еще четыре новые модели.

О них подробности не раскрываются, но известно, что среди них будут модели Lada на платформе CMF-B, которая также будет использоваться и для автомобилей марки Dacia.

Планируется вывести на российский рынок и новую модель С-класса и электрокары.