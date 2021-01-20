Продажи китайских автомобилей в России растут не только из-за стоимости

Спрос на китайские модели в России вырос на 44% в сравнении с 2019 годом.

По данным аналитиков, в прошлом году было продано 56 947 новых авто, при том что в 2019 году продажи машин, созданных китайскими компаниями составили 39 638 ед.

Такой рост китайских автомобилей на фоне общего падения продаж вызван несколькими причинами.

Среди них не только правильная стратегия, агрессивный маркетинг, но также обновление модельного ряда и увеличение качества.

Стоит учесть, что китайские автомобили, которые производятся в России, получили полную адаптацию для нашего региона и более низкую цену в сравнении с конкурентами.