В прошлом году была зафиксирована отрицательная динамика продаж новых автомобилей отечественных марок, но это не помешало им занять большую долю авторынка.

В 2020 году отечественные автомобили составили 27% всего авторынка РФ, когда было продано 431 168 ед. легковых и легких коммерческих машин.

Этот результат в сравнении с 2019 годом оказался хуже на 7,3%. Самыми популярными отечественными брендами являются LADA, «ГАЗ» и «УАЗ».

У первой продажи составили 343 512 ед., что меньше на 5%. Автомобилей ГАЗ на российском рынке было продано 51 169 шт., а это на 20% меньше. Что касается объёмов реализации УАЗа, то они составили 36 487 шт., что на 6% меньше.