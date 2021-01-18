Определено, какие граждане в РФ по постановлению Мишустина получат до 375 тысяч рублей

В зависимости от региона скидки на новый легковой автомобиль могут составлять 25%.

Постановление подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным позволяет по специальным программам приобрести новый автомобиль со скидкой до 375 тысяч рублей.

Такая скидка будет действовать если клиент воспользуется государственной программой «первый автомобиль» и «семейный автомобиль», в ее рамках жители Дальнего Востока получают скидку 25%, а проживающие в других регионах РФ — 10%.

Для того чтобы воспользоваться льготными программами, нужно выбрать автомобиль стоимость не более 1,5 млн рублей и чтобы он был произведен в России.

Действие программ «первый автомобиль» и «семейный автомобиль» правительство продлило до конца 2023 года.