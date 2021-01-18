В России в 2021 году на льготные программы выделят более 16 млрд рублей

Правительство России в текущем году на покупку новых автомобилей по программам льготного кредитования выделит более 16 млрд рублей.

Этой суммы хватит для стимулирования продаж более 93 тыс. автомобилей. Из общей суммы 8,87 млрд рублей направят на льготное кредитование, 3,84 млрд рублей выделили на льготный лизинг, а еще 3,33 млрд рублей должны освоить при продаже газомоторной техники

С первых дней 2021 года в программах, рассчитанных на подержание автопрома, участвуют все модели LADA и УАЗ, корейские модели и автомобили компании Renault.

В лизинг при господержке можно оформить УАЗ «Пикап», «Профи» и другие модели марки УАЗ, а также LADA Largus и машины созданные на шасси «Урал», ГАЗ «Соболь», «ГАЗель Бизнес», «ГАЗель Next», «ГАЗон», «Садко», Ford Transit, а также автомобили и шасси «КАМАЗ».