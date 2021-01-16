Кроссовер Hyundai Santa Fe новой генерации может появиться раньше, чем ожидалось

На домашнем рынке Hyundai Santa Fe в прошлом году пользовался плохим спросом. За год продажи четвертого поколения кроссовера составили всего 57 578 ед.

Жители Кореи лучше покупали более дорогой Palisade — 64 791 ед. и рестайлинговый Tucson с гибридной силовой установкой.

Также на низкие продажи Santa Fe повлиял соплатформенный Kia Sorento, который в 2020 году разошелся тиражом в количестве 77 000 экземпляров.

Эксперты полагают, что Hyundai не станет затягивать с пятым поколением Santa Fe и выпустит его раньше намеченного срока.

Некоторые высказываются, что это произойдет в конце текущего года.