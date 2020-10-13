Hyundai Santa Fe 2021 года обновится и получит гибридную установку

Кроссовер Santa Fe обновление получил для рынка Южной Кореи и Европы, а теперь готовится обновление для США.

Некоторые подробности об изменениях стали известны уже сейчас.

Hyundai Santa Fe для американцев собирают на предприятии в Алабаме, и как стало известно, Hyundai Santa Fe 2021 года после обновления получит новые двигатели и гибридную силовую установку.

Стоит отметить, что линейка двигателей американской версии отличается от той, что есть у кроссовера в Европе.

Так, в США автомобиль будет доступен с новым 2,5-литровым ДВС, который заменит 2,4-литровую установку. Мощность двигателя составит 194 л.с. при 247 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии предложат 8-ступенчатую автоматическую КП. Вторым новым двигателем окажется турбированный агрегат объёмом 2,5 литра.

Его мощность составит 281 л.с. при 422 Нм. В паре с этим мотором будет предложен «робот».

Что касается гибридной установки, то она будет представлена 1,6-литровым 180-сильным ДВС и электромотором с отдачей 60 л.с.

Суммарная отдача составит 228 л.с., а в качестве трансмиссии будет выступать 6-скоростная автоматическая коробка передач. Обновленный кроссовер должен появится в продаже в США до конца года.

Обновленный Hyundai Santa Fe появится на российском рынке в 2021 году.